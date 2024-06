Após reprovação de estatuto no Ceará, presidente do Conselho Deliberativo quer apresentar nova proposta

Em uma votação definida por poucos votos de diferença, a Assembleia Geral do Ceará resultou pela não aprovação do novo estatuto do clube. Os conselheiros e sócios-proprietários do alvinegro se reuniram, na noite da última segunda-feira (17), e, por 8 votos de diferença, decidiram por reprovar o novo texto-base. Após a votação, o presidente do Conselho Deliberativo do Ceará, Herbet Santos, lançou um desafio ao Presidente da Executiva, João Paulo Silva, para reapresentar o um novo estatuto para o clube.

“Eu lancei um desafio ao Presidente da Executiva (João Paulo Silva) e o repito aqui. Já que ele alega, e argumenta pelo voto 'não', no sentido de que tem artigos que ele discorda, me diga quais os artigos. Porque nas três plenárias que realizamos o presidente da Executiva não esteve presente. Eu estive lá na sala dele, conversamos, e o chamei para vir as plenárias debater o Estatuto e ele disse que não viria por que seria agredido. Hoje ele saiu com seu batalhão de seguranças e ninguém tocou nele. Então esse argumento não me convenceu” Herbet Santos Presidente do Conselho Deliberativo do Ceará

Herbet se disse disposto a apresentar um novo texto em conjunto ao presidente da Diretoria Executiva do clube. Segundo ele, é sabido que João Paulo é contra o voto paritário (onde o peso do voto de conselheiros, sócios-proprietários e sócios-torcedores seria o mesmo), mas é necessário saber, de fato, “quais são os artigos que ele discorda” para que o texto seja reapresentado.

Legenda: Herbet Santos que reapresentar um novo estatuto para o clube Foto: Reprodução

“Vamos reapresentar esse mesmo texto ao Conselho Deliberativo e o presidente João Paulo, junto ao seu grupo, diz quais são os artigos que eles discordam, porque até agora não entendi. 'Há, porque fala do voto paritário', então apresente uma alternativa a esse voto do torcedor. O que não podemos permitir é o retrocesso. Eu sei que o presidente João Paulo é contra o voto paritário. Por mais que ele esconda isso. Todos nos sabemos que ele é a favor do voto com um peso maior ao voto do conselheiro”, disse Herbet.

Presidente votou não

Como já havia dito em outros momentos anteriores a votação, o atual presidente do Ceará, João Paulo Silva, votou “NÃO” pela aprovação do Novo Estatuto: “Tenho dito a todos que sou a favor do voto do sócio torcedor, nunca me neguei isso. Mas sou contra a alguns itens do novo estatuto. Por isso, neste caso eu voto NÃO”.

Com isso, de acordo com o presidente do Conselho, João Paulo estaria indo contra sua própria palavra ao se dizer favorável ao voto do sócio-torcedor, mas não reapresentar o texto com as ressalvas ditas pelo atual presidente do clube. “Ele diz que é favorável ao voto do sócio-torcedor, mas não vem correspondendo com a prática. Então demonstre agora. Reapresente o mesmo texto com as ressalvas apresentadas por ele e votamos as ressalvas tranquilamente”, afirmou o presidente do Conselho do clube.