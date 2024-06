Pela Série B, Ceará venceu o Sport apenas em três oportunidades; veja retrospecto

Na noite desta quinta-feira (20), o Ceará encara um adversário indigesto quando o assunto é Série B. Em 12 partidas o Vovô só venceu o time pernambucano em três oportunidades atuando pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Os triunfos alvinegros aconteceram nos anos de 1990, 2013 e 2023. De resto, foram sete vitórias do Leão da Ilha e dois empates. O time cearense teve sua defesa vazada 18 vezes (média de 1,5 por jogo) e balançou as redes adversárias em 11 oportunidades (média de 0,92 por jogo).

Neste recorte, são sete jogos em casa e cinco fora. Em seus domínios, o Vovô venceu três partidas, perdeu duas e empatou outras duas. Como visitante são cinco jogos e cinco triunfos do Sport.

Histórico geral

A balança se equilibra quando colocamos os demais torneios em análise. As equipes já chegaram a se enfrentar em seis competições diferentes: Série A, Série B, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Taça Brasil e Torneio Norte-Nordeste.

Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife

São 44 jogos divididos em 15 vitórias do Ceará, 19 do Sport e dez empates.

Os times se enfrentam novamente nesta quinta-feira (20). A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Ceará ocupa a nona colocação na tabela da Segundona e vem de duas derrotas no torneio. O Sport é o quarto colocado e chega com duas vitórias seguidas.