Ceará é o time com mais cartões amarelos na Série B e tem desfalque e pendurados para próxima rodada

O zagueiro David Ricardo, do Ceará, completou a série de três cartões amarelos e será desfalque na partida contra o Sport, na próxima quinta-feira (20). O jogador foi advertido com o terceiro cartão no último domingo (16), contra o Brusque.

Para a partida contra o Sport, o Vovô também terá quatro jogadores pendurados, atualmente com dois cartões amarelos: o zagueiro Ramon Menezes, o lateral-esquerdo Matheus Bahia e os meio-campistas Richardson e Lourenço.

Legenda: Richardson em ação com a camisa do Ceará Foto: Ismael Soares/SVM

ATUAL BALANÇO DE CARTÕES AMARELOS DO CEARÁ

David Ricardo - 3

Ramon Menezes - 2

Matheus Bahia - 2

Richardson - 2

Lourenço - 2

Por outro lado, o lateral-esquerdo Paulo Victor, que cumpriu suspensão na partida contra o Brusque, após completar a série de três cartões amarelos, volta a ficar à disposição do técnico Vagner Mancini na partida contra o Sport.

Os problemas de suspensão no Ceará refletem uma realidade do time na Série B do Brasileirão 2024: o Vovô é a equipe com mais cartões amarelos na competição. Em dez rodadas, já foram 43 cartões amarelos para jogadores do time cearense.