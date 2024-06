Interessado em Erick Pulga, do Ceará, Corinthians pode sofrer transfer ban

O Corinthians, que tenta as contratações do goleiro Santos, do Fortaleza, e do atacante Erick Pulga, do Ceará, pode ficar em breve impedido de registrar novos jogadores. O time paulista não pagou dívidas referentes à contratação do zagueiro Félix Torres.

De acordo com informações do ge e do jornalista Venê Casagrande, o Corinthians tem uma dívida de cerca de R$ 6 milhões, de uma parcela da compra do zagueiro Félix Torres, junto ao Santos Laguna, do México.

Como o time paulista não quitou a parcela em atraso, o Santos Laguna deve recorrer à Federação Internacional de Futebol (Fifa). Uma das possíveis punições é justamente o transfer ban, quando o time fica impedido de registrar novos jogadores.

O Corinthians tem atualmente negociações avançadas pela contratação do goleiro Santos, do Fortaleza, mas as duas equipes ainda conversam antes de formalizar o negócio. Sobre Erick Pulga, o Corinthians fez nova investida e admite pagar 3 milhões de dólares.