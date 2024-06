Santos está próximo de deixar o Fortaleza e ser anunciado pelo Corinthians; veja detalhes

O goleiro Santos, do Fortaleza, está próximo de ser confirmado como o novo reforço do Corinthians. O jogador tem negociações avançadas com o time paulista e deve deixar em breve o Tricolor do Pici. As informações foram publicadas pelo ge.

De acordo com a reportagem, o único impasse até o momento seria a forma de pagamento do Corinthians pela contratação do jogador. Seria desejo do Fortaleza recuperar o investimento de 1,3 milhão de dólares feito no momento da chegada de Santos.

Legenda: Santos com a camisa do Fortaleza Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Corinthians está em busca de um novo goleiro após a saída de Cássio, para o Cruzeiro, e a iminente saída de Carlos Miguel, que deve ser negociado em breve com o Nottingham Forest, da Inglaterra.

Santos chegou ao Fortaleza na temporada 2024, mas disputou até o momento apenas quatro partidas com a camisa do Tricolor do Pici. Ele atualmente é reserva de João Ricardo, titular da posição e um dos destaques do Leão.