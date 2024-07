Ceará terá pelo menos dois desfalques para duelo contra o Avaí na próxima rodada da Série B

Após a segunda derrota sob comando do novo técnico Léo Condé, o Ceará terá dois desfalques importantes para o próximo duelo na Série B do Brasileiro. O atacante Saulo Mineiro e o meia Jorge Recalde estão fora do duelo contra o Avaí.

Os dois jogadores foram punidos com cartões na derrota diante do Paysandu, na noite desta sexta-feira (12), no Estádio da Curuzu. Saulo recebeu o terceiro amarelo. Já o meia, que entrou nos minutos finais da partida, após uma cotovelada. A punição foi aplicada pelo árbitro após o fim da partida, que verificou imagens no VAR.

O Ceará está em 13º na tabela, com 19 pontos somados. O time volta a campo na sexta-feira (19), quando encara o Avaí na Ressacada. O duelo terá início às 19h (de Brasília).