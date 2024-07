Ceará divulga boletim com três jogadores no departamento médico; confira

O Ceará atualizou o boletim do Departamento Médico nesta sexta-feira (12). O Alvinegro tem três atletas fora da partida contra o Paysandu, válido pela 15ª rodada Série B do Brasileiro, na Curuzu.

O atacante Facundo Castro, que sofreu lesão no adutor da coxa, está em transição. Assim como Daniel Mazerochi. Já o zagueiro David Ricardo foi diagnosticado com virose. O time comandado por Léo Condé também está sem Lourenço, suspenso por cartão.

O Alvinegro enfrenta o Paysandu em jogo da 15ª rodada da Série B do Brasileirão. O duelo é no Estádio da Curuzu, no Pará. Acompanhe todos os detalhes ao vivo e em tempo real.