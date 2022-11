Ceará terá base como trunfo para planejar elenco em 2023; veja principais destaques e contratos

Rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará iniciou os movimentos internos visando a temporada 2023. Ainda sem planejar a montagem do elenco, em virtude da ausência de um treinador e do executivo de futebol, após a demissão de Sérgio Dimas, a equipe alvinegra tem a base como trunfo para construir o plantel.

Na última partida da Série A, na goleada do Ceará contra o Juventude, a equipe de Juca Antonello contou com 12 atletas oriundos da Cidade Vozão, devido às férias antecipadas concedidas aos principais atletas do elenco.

Estiveram à disposição o goleiro André Luiz (22 anos), o lateral-direito Marcos Ytalo (26 anos), os zagueiros David Ricardo (19 anos), Gabriel Lacerda (23 anos) e Marcos Victor (20 anos), os meio-campistas David (18 anos), Geovane (23 anos), Léo Rafael (21 anos), Kelvyn (23 anos) e Wendell (19 anos) e os atacantes Caio Rafael (18 anos) e Daniel Mazerochi (18 anos). Ao longo da temporada, João Victor (18 anos) também foi integrado ao profissional.

“Essa transição tem que ser feita com muito cuidado e critério, pois os meninos têm que ser coadjuvantes e não solução”, comentou Alessandro Queiroz, gerente de base do Ceará

“Esses atletas já conhecem o DNA do clube (luta, vontade e nunca desistir), então já evita trazer alguns atletas que não tem o compromisso com o clube e torcida”, completou o gerente.

Legenda: David Ricardo, oriundo da Cidade Vozão, está entre os destaques do Ceará na temporada 2022 Foto: Divulgação / Ceará SC

Domínio na base

O trabalho desenvolvido nas categorias de base do Ceará em 2022 rendeu frutos para além da promoção de atletas ao profissional. Durante a temporada, a equipe somou três títulos estaduais, nas categorias Sub-13, Sub-15 e Sub-17, e teve participação de destaque na Copa do Brasil Sub-20, com o time alvinegro chegando à semifinal, sendo eliminado para o Flamengo, realizando a melhor campanha de um clube cearense na competição nacional.

“O ano de 2022 foi realmente coroado com conquistas, mas vejo como consequência do trabalho dos bons profissionais que compõem a base do clube, conseguimos incluir o trabalho psicológico nas categorias, coisa que fez diferença, fora elevar o nível dos atletas, hoje nosso sarrafo aumentou. Com isso, conseguimos ir bem na Copa do Brasil, pois em 2021, antecipamos as etapas para os atletas mais novos com talento para jogar na categoria acima”, contou.

Veja trajetória do Ceará na base em 2022

Copa São Paulo de Futebol Júnior (sub-20) - eliminado na 1ª fase do mata-mata

Campeonato Cearense Sub-13 - Campeão (vs Pague Menos)

Campeonato Cearense Sub-15 - Campeão (vs Fortaleza)

Campeonato Cearense Sub-17 - Campeão (vs Fortaleza)

Campeonato Brasileiro Sub-17 - 10° lugar na fase de grupo

Campeonato Cearense Sub-20 - 4° lugar

Copa do Brasil Sub-20 - 4° lugar

Campeonato Brasileiro Sub-20 - 8º lugar na fase de grupo

Legenda: Ceará conquistou o título do Sub-15 nesta temporada ao vencer o Fortaleza nos pênaltis Foto: Michael Douglas / Ceará SC

Para a próxima temporada, Alessandro Queiroz visa manter assertividade e o aumento de parceria com clubes menores, para atrair jogadores para as categorias juniores da equipe.

“Embora deva cair o orçamento, vamos continuar tentando fazer uma captação cada vez mais assertiva, aumentar as parcerias com os clubes menores, projetos sociais, e antecipar nas categorias maiores, os atletas com talento. Temos um documento orientador (que foi criado em 2019), que norteia nossa captação na escolha de atletas, principalmente para algumas posições… isso nos faz minimizar os erros”, finalizou.

Legenda: Alessandro Queiroz, do Ceará, foi premiado na Confut Nordeste na categoria "Profissional de Categoria de Base" Foto: Divulgação / Confut Nordeste

Veja comissão técnica das categorias de base do Ceará