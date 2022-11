Ceará anuncia saída de Sérgio Dimas, executivo de futebol

O Ceará anunciou nesta terça-feira (15) a saída de Sérgio Dimas, executivo de futebol do clube. O profissional executava funções no Alvinegro desde dezembro de 2019.

A saída de Sérgio Dimas faz parte de uma série de mudanças que ocorrerão no clube para 2023.

Em nota, o Ceará afirmou que "externa gratidão pelos serviços prestados e deseja sucesso em sua trajetória".

No Vovô, o profissional foi campeão da Copa do Nordeste em 2020 e fez parte das últimas temporadas, com disputa da Copa Sul-Americana, mas acaba saindo agora após o rebaixamento à Série B.

Sérgio Dimas de Oliveira teve o Santos como seu último clube antes do Ceará. No Peixe, ele trabalhou entre maio de 2018 e janeiro de 2019. Desde então, está livre no mercado.

Anteriormente, ele já havia trabalhado no time paulista por três anos, entre janeiro de 2014 e março de 2017. Dimas tem também passagens por Red Bull Brasil, Audax-SP e Audax-RJ, acumulando experiências como Gerente Executivo Administrativo, Diretor Executivo, Gerente de Futebol Profissional e Coordenador de Logística Profissional.

