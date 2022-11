Ceará perde para o Flamengo e está eliminado da Copa do Brasil Sub-20

O Ceará está eliminado da Copa do Brasil Sub-20. O Vovô perdeu para o Flamengo por 2 a 0 no Vovozão e se despede da competição nas semifinais.

O primeiro gol do Flamengo foi marcado de pênalti por Ryan Luka, aos 32 minutos do 1º tempo. E no segundo, Éverton deu números finais ao jogo. No jogo de ida, o Alvinegro havia empatado em 0 a 0.

Na decisão, o time carioca espera o vencedor do Inter e Palmeiras. No jogo de ida, o Verdão venceu por 2 a 0.

Grande campanha



A campanha alvinegra foi a melhor de um time cearense na Copa do Brasil Sub-20. O Ceará chegou à semifinal após eliminar Confiança-PB, Náutico e Cruzeiro.

