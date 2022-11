Ceará vence Fortaleza nos pênaltis e garante título do Campeonato Cearense Sub-15

O Ceará conquistou o título estadual no Sub-15 ao vencer o Fortaleza nos pênaltis. As equipes ficaram no empate sem gols no tempo regulamentar. O duelo ocorreu neste sábado (12), no Estádio Presidente Vargas.

Com o jogo empatado, os times foram para as penalidades. O goleiro Murilo brilhou e fez cinco defesas pelo tricolor, mas equipe falhou ao converter as chances. Já o Alvinegro garantiu o título ao vencer por 11 a 10.

Este é o segundo título do Ceará na categoria. A equipe disputou 17 jogos no estadual de 2022 e fez uma campanha com 12 vitórias, 4 empates e uma derrota. O técnico Thiago Dantas celebra a conquista.

"Foi um grande jogo. Teve momento em que eles ficaram melhores, em outros e na maior parte do jogo a gente conseguiu dominar , mas não concretizar em gol e foi para a decisão dos pênaltis. Mas, graças a Deus, tava guardado para a gente. É para coroar a campanha que os meninos fizeram, que a gente fez. A gente ficou invicto praticamente o campeonato todo, perdeu quando podia perder, e agora é comemorar", disse o técnico.