Vice-presidente do Fortaleza nega contato com João Ricardo, goleiro do Ceará: 'não existe busca'

O goleiro João Ricardo, do Ceará, é um dos atletas em fim de contrato com o Vovô em 2022. Com isso, há possibilidades de se transferir para outro clube. Em entrevista exclusiva ao Jogada 1º Tempo, o vice-presidente do Fortaleza, Alex Santiago, negou contato e interesse no jogador.

"Importantíssima essa pergunta e a resposta é: não. Estamos falando de um campeonato em andamento, com clubes em disputa em andamento. O Ceará é um clube da cidade, não acho legal este tipo de associação, e é muito bom essa pergunta para deixar bem claro que não houve este tipo de busca. O Fortaleza só tem uma busca: em Santos, os três pontos, para trazer uma vaga (na Libertadores)", afirmou.

Ao longo da semana, surgiu a informação de que o Fortaleza procurou o goleiro do Ceará, já que Marcelo Boeck não terá contrato renovado. Algo que, segundo Alex, não existiu.

"Zero. E volto a falar que qualquer tipo de procura de mercado vai ser feito com base no nosso departamento de mercado, o CIFEC, para aí avaliar os melhores nomes e tomar as decisões em conjunto para 2023, sempre seguindo um fluxo. Então, o torcedor pode ficar ciente que não existe essa busca".

Na última rodada do Brasileirão, o Fortaleza enfrenta o Santos, às 16 horas de domingo (13), na Vila Belmiro. Com 52 pontos, o Tricolor ocupa a 10ª colocação e ainda tem chances de classificação para a Pré-Libertadores.

