Ceará terá 3 confrontos diretos pela permanência na Série A; desempenho recente é ruim

Dos 6 jogos que o Ceará terá até o fim da Série A do Campeonato Brasileiro, metade deles, contra Atlético/GO, Avaí e Juventude, serão confrontos diretos. Ou seja, decisivos para a permanência do Vovô na Série A.

Em 16º com 34 pontos, o Vovô precisará de pelo menos mais 8 para permanecer . Mas para isso, o Ceará precisará melhorar seu rendimento contra seus adversários diretos.

Apenas em 3 jogos recentes, o Vovô deixou de conquistar pontos importantes: empatou com o Goiás 1x1 no Castelão, perdeu para o Coritiba (1x0 no Couto Pereira) e empatou com o Cuiabá (1x1). O aproveitamento foi de apenas 22% contra o 14º, 15º e 17º colocados.

Veja confrontos diretos do Ceará

Atlético Goianiense x Ceará (23/10) - 18h - 33ª rodada

Avaí x Ceará (09/11) - 19h - 37ª rodada

Ceará x Juventude (13/11) - 16h - 38ª rodada

No 1º Turno

Nos jogos de ida da Série A, contra estes mesmos adversários, o Vovô conquistou 4 pontos: venceu o Avaí por 1 a 0 no Castelão, empatou com o Atlético/GO em 1 a 1 no Castelão e perdeu para o Juventude por 1 a 0. O desempenho foi de 44% dos pontos disputados.

Outros jogos

Além dos 3 confrontos diretos que terá, o Vozão jogará contra 3 times da parte de cima da tabela. O Inter é o vice-líder com 60 pontos, o Fluminense é o 4º com 54 e o Corinthians está em 5º, também com 54.

Internacional x Ceará (26/10) - 21h45 - 34ª rodada

Ceará x Fluminense (31/10) - 20h - 35ª rodada

Corinthians x Ceará (05/11) - 20h30 - 36ª rodada

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil