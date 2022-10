As contas do Ceará para a permanência na Série A

O Ceará segue na briga contra o rebaixamento na Série A de 2022. O empate com o Cuiabá deixou o Vovô com 34 pontos, na 16ª posição, com os demais resultados impedindo a entrada no Z-4. Assim, o time cearense faz as contas para permanecer na elite nacional, restando seis partidas.

Um fato: o Ceará depende apenas de si para se salvar. Até o fim do Brasileirão, a equipe enfrenta três adversários que estão na zona no Brasileirão: Juventude (20º), Avaí (19º) e Atlético-GO (18º).

Legenda: O Ceará está em 16º colocado na Série A, com 34 pontos Foto: reprodução / SrGoool

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a pontuação para seguir na 1ª divisão é de 42, ou seja, menor que a média histórica de 45.

Pontuação para permanência na Série A

Até o fim do Brasileirão, restam 18 pontos em disputa. Deste modo, o Alvinegro de Porangabuçu deve conquistar mais oito. A matemática para atingir o objetivo envolve: 3V ou 2V + 2E ou 1V + 5E.

No cenário geral, o time pode se garantir na elite e ainda sonhar com uma vaga internacional, como a Sul-Americana. Para isso, é preciso reagir de imediato na Série A: são oito jogos sem vencer no momento. O próximo compromisso é contra o Atlético-GO, fora de casa, no domingo (23), às 18h.

Últimos jogos do Ceará na Série A de 2022

23.10 - Atlético-GO x Ceará | Antônio Accioly, às 18h.

26.10 - Internacional x Ceará | Beira-Rio, às 21h45.

31.10 - Ceará x Fluminense | Arena Castelão, às 20h.

05.11 - Corinthians x Ceará | Neo Química Arena, às 20h30.

09.11 - Avaí x Ceará | Ressacada, às 19h.

13.11 - Ceará x Juventude | Arena Castelão, às 16h.