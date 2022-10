Arena Castelão tem 429 assentos danificados após briga e Ceará terá prejuízo de quase R$ 200 mil

A Secretaria de Esportes e Juventude (Sejuv) divulgou nesta segunda-feira (17) o número de cadeiras danificadas com a briga e invasão envolvendo torcedores no empate em 1 a 1 entre Cuiabá e Ceará no domingo (16). Em comunicado, o órgão anunciou que 429 assentos foram quebrados e que “está trabalhando com a reposição das cadeiras”, além de reforçar que o ressarcimento valor é de responsabilidade do clube mandante.

Com isso, o Ceará terá prejuízo de quase R$ 200 mil. Cada assento custa R$ 462,85.

Rogério Pinheiro Secretário do Esporte e Juventude “Lamentamos o fato ocorrido, esse número de cadeiras quebradas é bem expressivo. Os clubes são responsáveis pelos danos gerados no equipamento”

Em reunião com Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará (SSPDS), a Federação Cearense de Futebol (FCF) e o Ministério Público (MPCE), na sede da Sejuv, o secretário da SSPDS, Sandro Caron, garantiu agilidade na apuração do inquérito e que os torcedores envolvidos no tumulto irão responder pelos crimes cometidos. Ao todo, sete pessoas foram detidas após o jogo.

Sandro Caron Secretário da Segurança Pública e Defesa Social “A Polícia Civil já designou uma equipe para apurar e identificar todos os envolvidos que provocaram esses atos e encaminhar o inquérito para o Ministério Público. Todas as pessoas que praticaram crimes no dia de ontem serão responsabilizadas, serão enquadradas tanto pra os crimes do torcedor e serão identificados também para outros crimes do código penal”

