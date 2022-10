Cuiabá repudia confusão no Castelão e cita artigos que preveem perda de pontos para o Ceará

Adversário do Ceará no jogo da confusão no último domingo, o Cuiabá repudiou a violência na Arena Castelão. Além disso, lembrou trecho do Regulamento Geral de Competições da CBF, que trata da responsabilização dos times mandantes em que a partida seja interrompida por vários motivos, entre eles a falta de segurança. Uma das punições é declarar perdedor o clube responsável.

O duelo entre as equipes foi encerrado por falta de segurança. O time mato-grossense pediu punição rigorosa aos envolvidos. Torcedores do Ceará começaram a brigar na arquibancada. Com isso, parte dos alvinegros desceram para o gramado por orientação da polícia. No entanto, os envolvidos na confusão também acessaram o campo e a confusão continuou.

O Cuiabá infere a necessidade de cumprimento do regulamento ao lembrar o Artigo 19. O trecho esclarece que se a partida for adiada, interrompida ou suspensa por falta de segurança, conflitos ou distúrbios graves no campo ou no estádio, indisciplina de pessoas do clube ou de torcida, entre outros, o time

A nota ainda ressalta o Artigo 20. O trecho explica que se o clube causador da suspensão do jogo estava vencendo ou o duelo está empatado, o clube será declarado perdedor por 3 a 0.

Seis pessoas foram detidas. Além da CBF, o STJD e a FCF se manifestaram sobre o ocorrido e pediram punições. A Sejuv, a Federação local e a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará marcaram reunião de urgência para discutir o tema.

Ceará e Cuiabá ficaram no empate de 1 a 1 em jogo da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro volta a campo no domingo (23) e visita o Atlético-GO. No mesmo dia, o Dourado recebe o Goiás.

VEJA A NOTA COMPLETA: