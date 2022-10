Ceará inicia semana de treinos até confronto diante do Atlético-GO

Em meio a momento turbulento, elenco do Ceará se reapresentou na manhã desta terça-feira (18), no CT de Porangabuçu. A equipe terá quatro dias de treinos na capital cearense antes de embarcar para Goiânia, onde encara o Atlético-GO, pela 33ª rodada do Brasileirão.

A atividade no campo do Vovozão foi mais um regenerativo para todos os atletas. Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos no empate em 1 a 1 com o Cuiabá fizeram ação no CESP. Já os demais que não jogaram contra o Dourado ficaram na academia antes do treino no campo.

Ao final do primeiro momento, o grupo realizou aquecimento e, sob comando de Lucho González, foi dividido para treinamento em campo reduzido. Os jogadores volta ao treino na quarta-feira, no período da tarde, no CT de Porangabuçu.

O zagueiro Messias, que desfalcou o time de Lucho nas últimas rodadas, foi visto no meio da atividade. O defensor iniciou transição e pode ser novidade contra o Dragão no final de semana.

O embarque para Goiânia está previsto para acontecer na sexta-feira, segundo mostra a programação do clube para esta semana.

DECISÃO FORA DE CASA

O próximo compromisso do Vozão na Série A é mais uma decisão contra o rebaixamento. O confronto diante do Atlético-GO, às 18h, no domingo (23), no estádio Antônio Accioly, é válido pela 33ª rodada do Brasileirão. Pelo primeiro turno, as equipes ficaram no 1 a 1, na Arena Castelão.

PROGRAMAÇÃO DO CEARÁ

18/10 (terça-feira) - Treino de reapresentação no CT de Porangabuçu;

19/10 (quarta-feira) - Atividade à tarde, no CT de Porangabuçu;

20/10 (quinta-feira) - Atividade à tarde, no CT de Porangabuçu;

21/10 (sexta-feira) - Atividade pela manhã e embarque;

22/10 (sábado) - Treino de apronto no CT da Serrinha;

23/10 (domingo) - Atlético-GO x Ceará, às 18h, no estádio Antônio Accioly.

