Ceará tenta nova vitória fora de casa diante do Vasco, que não vence em São Januário há quatro meses

Depois de eliminar o Botafogo na Copa do Brasil, o Vasco chega embalado para enfrentar o Ceará na retomada da Série A. O plantel comandado por Fernando Diniz vai receber o Alvinegro de Porangabuçu em São Januário. A equipe, no entanto, tem a quarta pior campanha como mandante e não vence em casa há quatro meses. Já o time cearense

Em casa, o Gigante da Colina tem apenas três vitórias (Santos, Sport e Fortaleza). A última, contra o Tricolor do Pici, ocorreu no dia 17 de maio, na nona rodada da competição. É a quarta pior campanha, superado apenas por Santos (que tem os mesmos números, mas com saldo de gols negativo), pelo próprio Fortaleza e pelo Sport, que lidera a lista.

A equipe carioca conquistou 12 dos 30 pontos disputados em casa. Na tabela, a equipe está em 15º lugar, com 22 pontos. Diante do Ceará, o grupo vai em busca de vencer novamente diante da torcida. A má fase como mandante pode ser um trunfo para a equipe cearense que, assim como o adversário, busca se manter cada vez mais longe da zona de rebaixamento.

Já o Vovô não soma três pontos fora de casa desde a vitória contra o Cruzeiro, na 17ª rodada, quando superou o time mineiro por 2 a 1. O duelo ocorreu em 27 de julho. Desde então, foram uma derrota (Palmeiras) e um empate (Grêmio) nos domínios adversários.

No primeiro turno, quando se enfrentaram, o Vovô superou o Vasco por 2 a 1, no Castelão. O novo confronto volta a ocorrer no domingo (14), a partir das 20h30 (de Brasília), em duelo válido pela 23ª rodada do Brasileiro.

JOGOS DO VASCO COMO MANDANTE

1ª rodada: Vasco 2 - 1 Santos

3ª rodada: Vasco 3 - 1 Sport

5ª rodada: Vasco 0 - 0 Flamengo

7ª rodada: Vasco 0 - 1 Palmeiras

9ª rodada: Vasco 3 - 0 Fortaleza* 17 de maio.

11ª rodada: Vasco 0 - 2 Bragantino

13ª rodada: Vasco 0 - 2 Botafogo

15ª rodada: Vasco 1 - 1 Grêmio

16ª rodada: Vasco x Bahia (adiado)

19ª rodada: Vasco 1 - 1 Atlético-MG

21ª rodada: Vasco 2 - 3 Corinthians

- Total: 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas