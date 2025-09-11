Willian Machado projeta jogo contra Vasco: "Adversário-chave"

O Ceará se prepara para enfrentar o Vasco na retomada do Brasileirão após a Data Fifa. O zagueiro Willian Machado, titular no time de Léo Condé, falou sobre o desafio de enfrentar um adversário direto na luta pela permanência na primeira divisão. O jogador destacou a força do time carioca e afirmou que pontuação na tabela não pode tirar o foco do grupo.

"O Vasco é uma equipe que a gente enxerga como um adversário-chave nessa nossa luta pela permanência. E tem todo um contexto de um jogo fora de casa, uma equipe que até nos últimos jogos conseguiu alguns bons resultados, teve uma melhora no nível de atuação deles. Sabemos que vai ser um jogo difícil. Porém, creio que nossa equipe, ao longo das últimas partidas fora de casa, vem criando uma casca, conseguindo alguns pontos", analisou o atleta.

"Algumas atuações também que foram convincentes, mas que no fim acabou faltando resultado. Mas acho que aliar a gente a fazer uma boa partida, sabendo as qualidades que o Vasco tem, e as nossa também, para que possamos aproveitar o que temos de melhor para neutralizar a equipe deles e fazendo uma boa partida, a gente está mais perto do resultado. Claro que isso não garante vitória, mas tendo uma boa atuação isso nos deixa mais seguros para buscar um resultado positivo", completou.

O Ceará está em 11º lugar na tabela, com 26 pontos somados e quatro a menos do que o Vitória, primeiro da zona de rebaixamento, que tem 22. O meio da tabela ainda não dá tranquilidade ao Vovô para se manter na primeira divisão. O atleta destaca que o time está sempre atento.

"A gente analisa sempre a cada rodada a nossa pontuação e a dos adversários. Já tivemos intervalo maior de pontuação, intervalo menor. Acho que isso é do entendimento de todos. Mas em nenhum momento essa pontuação pode interferir no nosso estado anímico, no nosso estado de concentração ou gerar uma preocupação além do que deve", afirmou.

"Procuramos trabalhar assim, para que a gente possa não se abalar demais, procurar fazer nosso trabalho independente se os adversários lá debaixo vai pontuar ou não, para que a gente possa olhar para dentro de nós e fazer nosso resultado e aí fazer a nossa parte. É o que vamos procurar fazer no restante desse segundo turno", completou.

As equipes se enfrentam no domingo (14), a partir das 20h30 (de Brasília). O Estádio São Januário recebe o confronto válido pela 23ª rodada da Série A do Brasileiro.

Veja também Jogada Ceará faz proposta de renovação por Lourenço e Lucas Mugni; veja detalhes Jogada Ceará quer comprar três jogadores em definitivo se seguir na Série A; veja nomes

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: