Adversário do Ceará, Vasco elimina Botafogo e avança às semifinais da Copa do Brasil
Os times se enfrentam neste domingo (14), às 20h30, pela Série A
Próximo adversário do Ceará na Série A, o Vasco conquistou um resultado esportivo importante nesta quinta-feira (11). Antes de encarar o Vovô, o time cruz-maltino superou o rival Botafogo nos pênaltis por 5 a 3, no Engenhão/RJ, e avançou às semifinais da Copa do Brasil de 2026.
Em campo, os times empataram em 1 a 1 no tempo normal - mesmo placar da ida. O Vasco abriu o placar com o atacante português Nuno Moreira e sofreu o empate com Alex Telles, ainda no 1º tempo. Já no momento das cobranças, brilhou o goleiro Léo Jardim com uma defesa.
Nas semis, o Vasco encara o Fluminense, enquanto a outra chave tem Cruzeiro x Corinthians. Os confrontos serão disputados depois do fim da Série A, em dezembro.
Para o Brasileirão, a preocupação do técnico Fernando Diniz é com Nuno, que deixou o jogo após sofrer uma pancada. Na vaga, o atacante David, ex-Fortaleza, foi acionado.
A escalação titular do Vasco foi: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti. Sem desfalques por suspensão, a depender da condição clínica, a comissão terá força máxima.
Foco no Brasileirão
A última vez que o Vasco entrou em campo pela Série A foi no dia 31 de agosto, quando venceu o Sport por 3 a 2, na Ilha do Retiro, pela 22ª rodada. Na tabela de classificação, a equipe carioca aparece na 15ª colocação, com 22 pontos. Já o Ceará está agora na 11ª posição geral, com 26.
Os times se enfrentam no próximo domingo (14). A bola rola às 20h30 (de Brasília), em São Januário/RJ.
