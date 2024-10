Ceará tem dois suspensos para jogo com a Ponte Preta pela 31ª rodada da Série B

O Ceará terá dois desfalques por suspensão para jogo com a Ponte Preta, pela 31ª rodada, no dia 12 no Castelão. O volante De Lucca e o atacante Saulo Mineiro estão suspensos após serem advertidos na derrota desta segunda-feira (7), para o Sport por 2 a 1 na Ilha do Retiro, em Recife, pela 30ª rodada.

Ambos receberam o 3º cartão amarelo e cumprirão suspensão automática.

Substitutos

Na ausência deles, Richardson deve entrar no meio-campo, e no ataque, Lucas Rian deve ser titular. O Alvinegro é o 7º colocado da Série B com 45 pontos, 5 do G4, restando 8 rodadas.