Ceará faz jogo correto contra o Sport, mas paga pelos próprios erros em derrota terrível

A derrota do Ceará para o Sport é simplesmente terrível. E sob várias perspectivas. Classificação, sequência, calendário, confiança e pelo que foi o jogo. Pior ainda porque o Alvinegro fez um jogo correto, em que teve boas chances de sair com melhor resultado, mas acabou pagando pelos próprios erros com a derrota.

Erros de gols perdidos no 1º tempo, com as chances claríssimas que Erick Pulga e Jorge Recalde tiveram com os ótimos passes de Lourenço e Aylon, respectivamente. Pulga e Recalde saíram de cara com Caíque França e perderam oportunidades que, num jogo como esse, não se pode perder.

Erros defensivos nos dois gols sofridos. No de Barletta, Rafael Ramos estava totalmente perdido na área e olhando só para a bola, enquanto esqueceu de marcar o atacante adversário, completamente livre para abrir o placar. No de Wellington Silva, o Ceará tinha nada menos que 8 jogadores dentro da área. E nem isso foi suficiente para ajustar a marcação.

E erro de postura na reta final, por ter chamado o Sport pro campo do Ceará num momento que o Ceará animicamente vivia sua melhor fase no jogo. O Ceará empatou aos 32 e poderia buscar a virada, se aproveitar de um Sport meio atordoado naquele momento. E não foi o que aconteceu. O Ceará abdicou de jogar, não atacou mais enquanto só tentava "matar" o tempo. E aí o castigo veio.

Agora, além de não entrar no G-4, vê a distância aumentar de 2 para 5 pontos. Em 8 rodadas restantes, o Ceará precisa vencer 6 jogos. Tem que fazer 18 de 24 pontos a disputar. Aproveitamento de 75%. O acesso, matematicamente, ainda é possível. Mas complicou de vez.