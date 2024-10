Análise: Derrota para o Sport e estar 5 pontos do G4 colocam o acesso do Ceará na conta do milagre

O resultado contra o Sport seria um balizador para o Ceará nesta Série B em jogo na Ilha do Retiro pela 30ª rodada. Uma vitória deixaria o Vovô no G4 e embalado para o acesso. Um empate também seria bom, pois a distância seria pequena - 2 pontos - e seguraria um adversário direto. E a derrota... sim, a derrota, resultado que aconteceu, da pior forma possível, nos acréscimos, deixa o acesso do Ceará na conta do milagre.

Não é exagero. Com a derrota por 2 a 1, o Vovô estacionou com 45 pontos, na 7ª colocação, e a distância para o G4 aumentou para 5 pontos. É uma distância considerável para se tirar em 8 rodadas.

Para uma equipe que só esteve no G4 uma rodada, tirar a distância para o 4º colocado Mirassol, que tem 50 e pontua regularmente, é tarefa muito complicada.

Legenda: O Ceará fez jogo correto, mas teve erro fatal nos acréscimos Foto: Caio Falcão/Ceará SC

Serão 8 rodadas para conquistar 6 vitórias, no mínimo, para chegar aos 63 pontos, média histórica do acesso para a Série A.

As próximas rodadas para o Ceará precisam ser perfeitas, o oposto do que aconteceu na nesta 30º. Os resultados foram os piores possíveis: vitórias de América/MG e Mirassol com gols nos acréscimos, e a derrota do Ceará nos acréscimos. E do sonho de entrar no G4, o Ceará viu a diferença aumentar para 5.

O jogo

O Ceará fez um jogo correto. Não foi dominado, atacou quando preciso, mas não pode perder as chances que Erick Pulga e Recalde, no 1º tempo, e Aylon, no 2º tempo, tiveram. Era pra matar o jogo ali, contra um adversário que nunca venceu na Ilha na Série B. E foi castigado em momentos cruciais do jogo, em novas falhas defensivas, como nos acréscimos. E para um time que quer subir, uma derrota dessas, para um adversário direto, é fatal.

Legenda: O Ceará foi derrotado pelo Sport e complicou sua situação na Série B Foto: Caio Falcão/Ceará SC

E agora?

A derrota da forma como foi desmotiva o elenco e a torcida. O Ceará vai receber a Ponte Preta no Castelão no sábado, às 17 horas, mais uma vez precisando subir uma montanha e contar com tropeços dos adversários. É uma jornada desgastante, e será preciso uma sequência de vitórias para ainda sonhar com o acesso, que no momento, está na conta do milagre.

Jogos que faltam

(C) Ponte Preta

(F) Ituano

(F) Santos

(C) Paysandu

(C) Avaí

(F) Botafogo-SP

(C) América Mineiro

(F) Guarani