Ceará pede afastamento de árbitros de jogo contra o Goiás à CBF e vai entrar com denúncia no STJD

O Ceará enviou à CBF, nesta terça-feira (13), um ofício contra a arbitragem do jogo diante do Goiás, onde pede instauração de processo administrativo. Além disso, vai ao STJD, com base no artigo 259 do CBJD, para entrar com notícia de infração. As equipes se enfrentaram na segunda-feira, em jogo da Série B, com derrota do Alvinegro por 2 a 1, com dois gols do adversário marcados em cobranças de pênalti.

O duelo entre as equipes ocorreu na segunda-feira (12), no Estádio Serrinha. A arbitragem foi comandada por Wagner do Nascimento Magalhães, com Thiago Duarte Peixoto no comando do VAR. Em documento, o presidente do Alvinegro, João Paulo Silva, explica o motivo da representação contra os profissionais.

"A análise minuciosa das imagens dos lances controversos, disponíveis nos links logo mais informados, revela uma série de erros inaceitáveis que prejudicaram significativamente o resultado da partida e mancharam a imagem da competição", aponta um trecho do documento.

Em seguida, o presidente do clube relata o lance do primeiro pênalti a favor do time goiano ocorrido aos 30 e questiona que "a bola atingiu a coxa do jogador do Ceará, Lourenço, antes de tocar em seu braço, que estava em posição natural para proteger o rosto."

Também reforça que, na cobrança do pênalti, "o jogador do Goiás, Tadeu, cometeu uma infração ao tocar na bola duas vezes, fato não percebido pelos 8 juízes (4 em campo e 4 no VAR)", reforça a nota.

Em outro trecho, questiona a marcação do outro pênalti a favor da equipe goiana. O documento pondera: "a falta foi, primeira, do jogador do Goiás, Thiago Galhardo, que empurra o jogador do Ceará com a mão no pescoço", completa.

O documento ainda destaca "histórico de decisões controversas em jogos envolvendo o Ceará" tomadas pelo mesmo árbitro e pede melhoria na qualidade dos profissionais.

"Contudo, foram registrados gritantes erros decisivos contra o Ceará, com influência efetiva e direta dos árbitros em uma partida decisiva de uma competição tão disputada como a Série B do Campeonato Brasileiro", diz trecho.

PUNIÇÃO

O Ceará pede instauração de processo administrativo para que haja análise do jogo, principalmente dos lances citados, em que há atuação dos profissionais de arbitragem. Além disso, para que os dois não sejam mais escalados para jogos do Alvinegro. O clube também solicita atualização e aperfeiçoamento, além de afastamento da dupla.

O clube solicitou acesso total aos diálogos dos árbitros e às imagens que a equipe do VAR analisou durante o jogo. Além disso, uma reunião da direção do clube com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e/ou Wilson Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem da entidade.

Alvinegro também pede que não sejam escalados "árbitros das Federações dos clubes que estão disputando acesso à Série A com o Ceará, até para preservação desses árbitros e da lisura da competição."

DENÚNCIA

Nesta quarta-feira (14), o Ceará também vai entrar com denúncia feita com base no Artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata sobre as infrações relativas à arbitragem e traz o tema "Deixar de observar as regras da modalidade".

DAS INFRAÇÕES RELATIVAS À ARBITRAGEM (CBJD)*

Art. 259. Deixar de observar as regras da modalidade.

PENA: suspensão de quinze a cento e vinte dias e, na reincidência, suspensão de sessenta a duzentos e quarenta dias, cumuladas ou não com multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 1.000,00 (mil reais). (NR).

Parágrafo único (Revogado Resolução CNE nº 29 de 2009).

§ 1º A partida, prova ou equivalente poderá ser anulada se ocorrer, comprovadamente, erro de direito relevante o suficiente para alterar seu

resultado. (AC).

§ 2º É facultado ao órgão judicante substituir a pena de suspensão pela de advertência se a infração for de pequena gravidade. (AC).

Com a derrota para o Goiás, o Ceará está em 7º lugar da Série B, com 29 pontos somados. A equipe volta a campo no sábado (17), quando enfrenta o Mirassol, na Arena Castelão, a partir das 17h (de Brasília).