Ceará prepara ofício contra arbitragem de jogo com o Goiás e quer conversa com Seneme

O Ceará está preparando um ofício contra a arbitragem da partida contra o Goiás, disputada na última segunda-feira (12), pela Série B do Brasileirão 2024, e marcada por polêmicas. O Vovô foi derrotado por 2 a 1, com dois gols de pênalti do goleiro Tadeu.

O Diário do Nordeste apurou que o departamento jurídico do clube trabalha para apresentar uma notícia de infração contra a arbitragem da partida junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), seguindo artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

O diretor jurídico do clube, Fred Bandeira, estará juntamente com o presidente do Ceará, João Paulo Silva, no Rio de Janeiro (RJ), no final do mês de agosto, onde desejam conversar presencialmente com a direção da CBF e com a comissão de arbitragem.

Legenda: Fred Bandeira, diretor jurídico do Ceará Foto: Reprodução/Vozão TV

Haroldo Martins, diretor de futebol do Ceará, foi a público na noite da última segunda-feira (13) manifestar a insatisfação do clube com a arbitragem da partida contra o Goiás, pela Série B do Brasileirão 2024.

“Infelizmente a gente é obrigado a vir a público em posição institucional. A gente tem feito um trabalho, disputa uma competição muito difícil e tem que bater de frente com o que aconteceu aqui hoje. É um absurdo”, disse Haroldo em vídeo nas redes sociais.