Ceará intensifica preparação para duelo contra o Sport com treino tático

Equipe realizou trabalhos sob comando de Léo Condé

Legenda: Ceará segue preparação para duelo contra o Sport.
Foto: Gabriel Silva/CSC

Após mais de uma semana sem compromissos oficiais, o Ceará retomará sua agenda de jogos nesta quarta-feira (15), contra o Sport, na Arena Pernambuco. Com foco total no confronto, o elenco comandado por Léo Condé realizou, na tarde desta segunda-feira (13), o penúltimo treino antes da viagem a Recife.

As atividades ocorreram no centro de treinamento Carlos de Alencar Pinto. A comissão técnica iniciou os trabalhos com exercícios de enfrentamento em quadrantes, com ênfase no apoio lateral. Na sequência, os atletas participaram de um treino coletivo em campo aberto, simulando situações de jogo.

Este foi o quinto dia seguido de preparação voltado ao clássico nordestino. O último treinamento está marcado para a manhã desta terça-feira (14), também em Porangabuçu. Em seguida, no início da tarde, a delegação alvinegra embarca em voo fretado para a capital pernambucana.

