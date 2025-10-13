As dúvidas na escalação do Ceará para enfrentar o Sport

O Ceará volta a campo na próxima quarta-feira (15) contra o Sport, às 20h, na Ilha do Retiro, pela Série A de 2025. Após vencer o Santos com autoridade, na melhor atuação da temporada, o Vovô teve uma semana livre com todos os jogadores disponíveis, mas tem dúvidas na escalação principal.

A última formação apresentou: Bruno Ferreira; Fabiano, Willian Machado, Marcos Victor e Matheus Bahia; Dieguinho, Lourenço e Lucas Mugni; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul. Tudo no esquema 4-3-3.

Na ocasião, o técnico Léo Condé não tinha nenhum atleta no departamento médico. Caso não haja nenhuma intercorrência nas atividades recentes, com o embarque previsto para terça-feira (16), viaja com o que definir como melhor, o que abre margem para uma disputa interna mais acirrada no elenco.

Pedro Henrique no time titular?

Legenda: O atacante Pedro Henrique marcou o gol da vitória do Ceará contra o São Paulo Foto: Felipe Santos / Ceará

O atacante de 35 anos retomou a melhor fase e marcou três gols nos últimos cinco jogos, além de uma assistência. Em todos os casos, saindo do banco de reservas. Assim, o camisa 7 virou um amuleto no 2º tempo ou merece a titularidade? A dúvida existe na comissão técnica, em uma disputa por espaço junto de diversos nomes do setor como: Fernandinho, Paulo Baya, Aylon e Rodriguinho.

Pedro Raul é mantido?

Legenda: Pedro Raul vive um jejum de gols, mas é o principal artilheiro do Ceará Foto: Kid Júnior / SVM

Principal artilheiro do Ceará na temporada, com 13 gols, o centroavante se tornou alvo de críticas de parte da torcida pelo atual jejum de bolas na rede: um tento nos últimos 15 jogos. Assim, gerou o questionamento sobre a manutenção na titularidade. Apesar disso, é uma das peças de confiança de Condé, além de importante na parte tática. Em caso de mudança para a função, as possibilidades do elenco seriam: Lucca (não estreou), Guilherme (Sub-20), Aylon, Pedro Henrique ou Vina (falso 9).

Três volantes ou presença de meia ofensivo?

Legenda: O Ceará faz uma campanha consistente na Série A de 2025 Foto: Kid Júnior / SVM

A vitória contra o Santos marcou também uma formação ofensiva no Ceará, sem a presença tradicional de um volante de contenção (Richardson ou Fernando Sobral). Logo, as duas plataformas de jogo foram vistos no Brasileirão, sempre com três peças: todos volantes ou meias armadores? A última escalação tinha Dieguinho, Lourenço mais recuado e Lucas Mugni na criação em uma partida em casa. Logo, a definição dessa peça será fundamental na escolha da estratégia contra o Sport.

Provável escalação

Na avaliação deste colunista, a escalação do Ceará contra o Sport, caso tenha todo o elenco disponível, poderia ter: Bruno Ferreira; Fabiano, Willian Machado, Marcos Victor e Matheus Bahia; Dieguinho, Lourenço e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul.

Assim, a proposta seria a manutenção do 4-3-3, com jogadores mais ofensivos no meio-campo, que funcionaram bem, além da retomada da titularidade para Pedro Henrique, enquanto Pedro Raul seguiria mantido, na expectativa da pausa no calendário contribuir para a recuperação física e mental do centroavante, que tem um papel importante na formação tática, com auxílio no jogo aéreo e no papel de pivô. A defesa é a mesma, bem estabelecida e destaque no Brasileirão.