Ceará x Santos: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em busca de retomar o caminho das vitórias, o Ceará encara o Santos, às 20h30, deste domingo (5), pela 27ª rodada do Brasileirão. O duelo marca o reencontro dos técnicos Léo Condé e Juan Pablo Vojvoda, que hoje comanda o Peixe. O confronto de alvinegros será na Arena Castelão, em Fortaleza.

A derrota por 1 a 0 para o Vitória quebrou uma sequência de quatro partidas de invencibilidade que o Ceará tinha na Série A. Do total de seis pontos disputados fora de casa, o time alvinegro trouxe três na mala, com o triunfo sobre o São Paulo na rodada anterior. e agora Dentro de casa, o tenta melhorar seu retrospecto no Campeonato Brasileiro.

O Santos chega para o duelo depois de ficar no empate em 1 a 1 com o Grêmio, na Vila Belmiro. Sem contar com Neymar, que segue tratando lesão no departamento médico, o time de Juan Pablo Vojvoda é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Em cinco jogos no comando do Alvinegro Praiano, o treinador tem uma vitória e quatro empates.

ONDE ASSISTIR

O Premiere transmite o duelo na televisão. Já o Diário do Nordeste, a rádio Verdinha FM 92.5 e o Youtube do Jogada farão a cobertura em tempo real.

VOZÃO BUSCA A RETOMADA

Nos últimos seis jogos pelo Brasileirão, o Ceará tem uma vitória, três empates e duas derrotas. Contra o Santos, o Vozão conta com o retorno de Dieguinho, que cumpriu suspensão automática diante do Vitória. Além dele, o atacante Fernandinho pode ser outro que volte a ser opção no banco de reservas, depois de tratar reação alérgica.

Dois pontos positivos para a 27ª rodada, o Alvinegro de Porangabuçu não tem baixas por suspensão e nem atleta lesionado no departamento médico. Com força máxima, o comandante alvinegro deve ir com poucas mudanças no time titular para encarar o Santos.

O retrospecto em casa é de 50% de aproveitamento, com 18 pontos somados de 36 disputados em 12 partidas. No recorte até aqui, o Ceará tem cinco vitórias, três empates e quatro derrotas. O último triunfo foi contra o Bragantino, dia 16 de agosto. De lá para cá, o vovô perdeu para Juventude e ficou no empate com o Bahia.

Artilheiro da equipe na temporada, com 13 gols, Pedro Raul vem num jejum de oito partidas sem marcar. O camisa 9, que tem 7 tentos assinalados na Série A, não balança as redes desde o empate em 1 a 1 contra o Flamengo, há dois meses.

ALVINEGRO PRAIANO NA PRESSÃO

Primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Santos vive momento delicado para se afastar das últimas colocações. Ainda com trabalho à parte, tratando lesão grau 2 na coxa direita, Neymar deve retornar só em novembro. Além do camisa 10, Victor Hugo e Gabriel Bontempo também não devem ser opções contra o Ceará.

Para o duelo no Castelão, Vojvoda deve repetir a mesma escalação que iniciou o duelo contra o Grêmio, na última rodada. Além do treinador, o time inicial santista tem outros “velhos conhecidos”, são os casos do lateral-esquerdo Escobar e do atacante Guilherme, ambos ex-Fortaleza.

Herói do empate aos 43 minutos do segundo tempo contra o time gremista, Lautaro Díaz já soma dois gols em quatro partidas pelo Santos. Apesar disso, a artilharia do time paulista na Série A tem Barreal à frente com seis bolas na rede, seguido por Guilherme, que tem quatro tentos assinalados.

Ex-treinador do Fortaleza, Vojvoda vai para o sexto jogo à frente do time paulista e, até agora, não foi derrotado por lá. Em cinco confrontos sob comando do argentino, o Santos venceu apenas o São Paulo e ficou na igualdade contra Grêmio, Bragantino, Atlético Mineiro e Fluminense.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Galeano, (Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Santos: Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Alexis Duarte, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CEARÁ X SANTOS | FICHA TÉCNICA

Competição: 27ª rodada do Brasileirão

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 05/10/2025 (domingo)

Horário: 20h30 (de Brasília)

ARBITRAGEM

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistente 1: Maira Mastella Moreira (RS)

Assistente 2: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

4º árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Árbitro de vídeo (VAR): Rafael Traci (SC)