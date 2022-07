Ceará homenageia Fred, do Fluminense, em despedida do atacante dos gramados

A diretoria do Ceará prestou uma homenagem ao atacante Fred, do Fluminense, neste sábado (9), em data que marca a última partida profissional do atleta. Antes da bola rolar para o confronto entre as equipes, no Maracanã, no Rio de Janeiro, uma placa foi entregue ao centroavante do time carioca.

Na ação, o presidente alvinegro Robinson de Castro entregou o objetivo junto de uma camisa da equipe. O mandatário do Fluminense, Mário Bittencourt, também participou da cerimônia no estádio.

Com o anúncio da aposentadoria, Fred recebeu diversas homenagens, inclusive do Vasco, um dos rivais do Fluminense. Nas redes sociais, atletas como Neymar e o Gabigol também se despediram.

Homenagens para Fred

