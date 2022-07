Iury Castilho recebe o 3º cartão amarelo e desfalca Ceará contra Corinthians pela Série A

O atacante Iury Castilho é desfalque no Ceará para a partida contra o Corinthians, pela 17ª rodada da Série A de 2022. O atleta recebeu o 3º cartão amarelo na derrota para o Fluminense por 2 a 1, neste sábado (9), e precisa cumprir suspensão automática no Brasileirão.

O lance ocorreu aos 24 minutos do 2º tempo. O jogador reclamou de uma decisão do árbitro Luiz Flávio de Oliveira (SP) e foi advertido na sequência.

> VEJA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A DE 2022

Iury Castilho foi titular na partida e deixou o campo aos 35 do 2º tempo, substituído por Cléber. O confronto com o time paulista será no próximo sábado (16), às 21h, na Arena Castelão.

Na tabela de classificação, o Ceará está em 16º, com 18 pontos. O Corinthians é o 5º colocado, com 26.

