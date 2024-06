Ceará embarca para Goiânia sem Richard e Matheus Felipe

O Ceará embarcou para Goiânia no fim da manhã deste sábado (8) sem o goleiro Richard. O camisa 1 do Vovô, que foi substituído no intervalo da partida contra o Coritiba, não se recuperou a tempo da lesão na coxa e vai desfalcar o Alvinegro diante do Vila Nova.

Richard passou a semana toda em tratamento com os médicos do Ceará e foi reavaliado na sexta-feira (7), mas ainda não tinha condições de jogo. No boletim médico que o clube vai divulgar na segunda-feira (10) serão informados detalhes da lesão.

Quem também não seguiu com a delegação foi o zagueiro Matheus Felipe. Ele está em fase final de recuperação de um estiramento na posterior da coxa esquerda, mas também não foi relacionado. Quanto a Lourenço, que foi substituído no jogo passado com desconforto muscular, treinou normalmente e está com a delegação em Goiânia.

A relação completa de jogadores que o Ceará conta para a partida contra o Vila Nova não foi divulgada. O Vovô encerrará a preparação para o duelo no CT do Atlético-GO, na tarde deste domingo (9).

Contra o Vila, o Ceará tenta uma segunda vitória fora de casa para manter-se no G-4 da Série B, até mesmo subindo na classificação. A depender de uma combinação de resultados, se vencer, o Alvinegro pode assumir a liderança do certame.