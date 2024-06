Ceará é condenado a pagar R$ 50 mil a atleta Nathy por danos morais; entenda

O Ceará foi condenado a pagar R$50 mil de indenização por danos morais à jogadora Nathy. A decisão foi dada através da 8ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de Fortaleza. A zagueira entrou com o processo alegando danos morais por conta da desistência do time cearense do Brasileirão Feminino A2.

Com o desmanche da equipe, a atleta acabou perdendo a oportunidade de ser colocada na janela de transferência do futebol feminino, o que era um desejo da mesma, mas acabou não fazendo por conta que “existia uma expectativa de direito de renovação” com o alvinegro. Isso teria interferido diretamente na carreira da atleta, segundo o que ela mesmo alega em documento.

A atleta ainda conta que não foi informada previamente sobre a quebra de seu vínculo com o clube.

Na época, o Ceará justificou que estava paralisando as atividades do time feminino para reduzir os gastos orçamentários do clube.

A equipe do Diário do Nordeste entrou em contato com a equipe jurídica do clube que confirmou a informação e alegou que a decisão ainda cabe recurso e ele será apresentado ao TRT.