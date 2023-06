Ceará divulga parcial de ingressos com 32 mil torcedores garantidos para jogo contra Chapecoense

O Ceará divulgou a parcial de ingressos para o jogo contra a Chapecoense pelo Brasileirão Série B e cerca de 32 mil torcedores estão confirmados para a partida.

Com valores promocionais que variam entre R$10 e R$240, os ingressos estão sendo vendidos nas lojas oficiais do Ceará e na loja virtual do clube através do site vozaotickets.com.

Para a partida, o Ceará conseguiu a liberação de público total e todos os torcedores poderão ir ao estádio acompanhar o jogo que acontece nesta sexta-feira, (2), dia do aniversário do Alvinegro, às 19h (de Brasília), na Arena Castelão.