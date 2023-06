Cléber pode retornar aos treinos no Ceará até o fim de junho; veja situação do atleta

Atacante do Ceará, Cléber deve voltar a treinar no clube no final deste mês de junho. O jogador, que cumpre suspensão voluntária após ser flagrado em exame antidoping, está afastado das atividades do Alvinegro desde o fim de 2022. Ainda não há informação sobre a data do julgamento

O contrato do jogador com o Ceará está suspenso. A punição preventiva de seis meses de suspensão foi aplicada em 26 de dezembro de 2022. Dessa forma, ao fim de junho, o jogador terá cumprido a determinação da ABCD.

Após cumprida a pena provisória, o vínculo com o clube volta a ser reativado. Então, caso seja da vontade do atleta, Cléber poderá voltar normalmente aos treinamentos no CT de Porangabuçu, já que ainda não houve julgamento. Ainda não há detalhes sobre a data da audiência. No entanto, a ABCD, órgão responsável, deve marcar a sessão em breve. A assessoria do jogador foi procurada, mas o atleta prefere não se manifestar sobre o tema.

Cléber pode ficar de seis meses até dois anos sem jogar futebol. Se o Tribunal decidir por puni-lo com a pena mínima (6 meses), o período seria compensado com o tempo que o jogador já passou afastado do campo.

Se a punição for maior, o contrato do atleta com o clube seguirá suspenso, a não ser que alguma das partes opte pela rescisão. A defesa de Cléber é feita por um escritório de advocacia particular.

Em 11 de novembro de 2022, o atleta de 26 anos foi testado no antidoping. Nesse dia, o Ceará enfrentou o Juventude na reta final do Brasileirão. O resultado do exame mostrou a presença de substâncias proibidas, a 4-hidroxi-tamoxifeno e metoxi-hidroxi-tamoxifeno (metabólito do Tamoxifeno).

O Ceará volta a campo nesta sexta-feira (2), quando enfrenta a Chapecoense em mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo entre as equipes será às 19h (de Brasília), na Arena Castelão.