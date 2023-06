Chapecoense encara o Ceará com técnico interino e desfalques; veja provável escalação

A Chapecoense deve ter pelo menos seis desfalques para encarar o Ceará nesta sexta-feira (2), pela Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. Na partida, a equipe terá à beira do gramado Emerson Cris, técnico da equipe sub-20, tendo em vista que o recém-contratado Gilmar Dal Pozzo fará sua estreia apenas na rodada seguinte.

O zagueiro Victor Ramos, com um desconforto muscular, o volante Bruno Vinícius, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, os meio-campistas Gabriel Xavier e Bruno Nazário, com lesões musculares, e os atacantes Murilo, gripado, e Maxwell, com lesão cervical, não devem estar à disposição de Emerson Cris para o confronto da Série B.

Sob o comando de Emerson Cris - técnico da equipe sub-20 - o Verdão realizou o último treino em Chapecó antes da viagem para Fortaleza.



Na próxima sexta, a Chape entra em campo contra o Ceará em partida válida pela 10ª rodada da Série B do Brasileirão.



A expectativa é que o treinador interino leve a campo a seguinte equipe titular: João Paulo, Ronei, Rafael Ribeiro, Rodrigo Freitas e Mancha; Pablo Oliveira, Cazonatti, Kaio Mendes e Cristiano, Alisson Farias e Ribamar.

Ceará e Chapecoense entram em campo nesta sexta-feira (2), às 19h de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a décima rodada da Série B do Brasileirão 2023, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Ceará ocupa a décima posição, com 13 pontos, enquanto a Chapecoense é o 16º colocado, com nove pontos.