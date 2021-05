Ceará chega em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, para jogo da Sul-Americana; vídeo

O Ceará já está em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, para o confronto da Copa Sul-Americana, na quarta-feira (5), diante do Bolívar. O duelo pelo torneio continental será jogado às 19h15, no Estádio Hernando Siles, em La Paz, com uma altitude de 3.640 metros, mas para evitar o desgaste dos atletas, a concentração da delegação alvinegra será em Santa Cruz de La Sierra, cidade a 416 metros acima do nível do mar.

Como delegação alvinegra chegará em La Paz apenas horas antes da partida, o clube ainda fará um treinamento no Estádio Tahuichi, nesta terça-feira (4).

Poupados

O treinador alvinegro escalará uma equipe alternativa diante dos bolivianos. Pelo planejamento, foram poupados Richard, Gabriel DIas, Messias, Luiz Otávio, Lima, Vina, Felipe Vizeu, Pedro Naressi, Saulo e Mendoza, todos com minutagem alta na temporada e focados na decisão da Copa do Nordeste no fim de semana, contra o Bahia no Castelão. O volante Charles foi o único titular a viajar, já que foi expulso no 1º jogo da final e não atua no próximo sábado.

Assim, será a chance de outros jogadores atuarem e mostrar a força do grupo alvinegro. Guto Ferreira deve escalar o Ceará com: João Ricardo; Buiú, Jordan, Klaus e Kelvyn; Charles e Fernando Sobral; Marlon, Jorginho e Yony González; Jael.