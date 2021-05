Copiloto da aeronave que leva Ceará à Bolívia revela emoção ao ver clube do coração a bordo; veja

O Ceará embarcou para Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, na tarde desta segunda-feira (3), em voo fretado pelo clube, onde enfrentará o Bolívar, em La Paz, pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana. Dentro do avião, atletas, dirigentes e comissão técnica do Ceará foram surpreendidos pelo copiloto Marcos Canuto, que saldou os tripulantes e desejou sorte contra o Bolívar, na quarta-feira, e contra o Bahia, no sábado, pela final da Copa do Nordeste.

Marcos Canuto Copiloto da aeronave “É um prazer tê-los abordo. Ver o meu time de coração abordo da aeronave, é uma sensação muito emocionante. Falo isso em nome de toda a torcida do Ceará, desejo boa sorte no jogo de quarta-feira e, principalmente, no jogo de sábado. Muito obrigado e boa viagem a todos!”

CONFIRA LOGÍSTICA DO CEARÁ NA BOLÍVIA:

Segunda-feira (03/05) - Treino no CT do Vitória, às 08h30, e viagem para Santa Cruz de La Sierra 14h-18h05]

Terça-feira (04/05) - Treino apronto no Estádio Tahuichi, às 16h30

Quarta-feira (05/05) - Viagem para La Paz [11h-12h] e Bolívar x Ceará, às 19h15, no Estádio Hernando Siles

Quinta-feira (06/05) - Viagem para Fortaleza [2h30-7h20]

Bolívar e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (05), às 19h15, no Estádio Hernando Siles, em La Paz. O duelo é válido pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha em Tempo Real.