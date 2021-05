Jornal espanhol chama Ceará de "grande revelação do futebol sul-americano"

A boa fase do Ceará dentro de campo reflete, também, fora dele. Após o triunfo diante do Bahia por 1 a 0, em Pituaçu, o Vovô (‘el Abuelo’) virou destaque no Jornal AS, da Espanha, sendo apontado como “a grande revelação do futebol sul-americano”.

Na matéria, o Jornal AS destaca a sequência do início de temporada do Vovô, sob o comando de Guto Ferreira, intitulado de “chave do sucesso”.

Ao todo, o Ceará disputou 14 partidas e foi derrotado apenas uma vez. Além disso, o periódico ressalta o sistema defensivo da equipe, que sofreu apenas um gol nas últimas oito partidas entre Copa do Nordeste e Sul-Americana.

Internacionalização

A participação na Copa Sul-Americana e o bom desempenho dentro e fora de casa na competição internacional têm reforçado o desejo do presidente Robinson de Castro de internacionalizar o nome do Ceará Sporting Club.

Recentemente, na preparação para o duelo diante do Arsenal de Sarandí, o Vovô treinou na Casa Amarilla, CT do Boca Juniors, na Argentina.

O contato com um dos maiores e mais famosos clubes do continente, no entanto, não ficará apenas na disponibilização do CT para realização das atividades dos atletas alvinegros. Robinson de Castro, inclusive, presenteou Alejandro Gonzalez, vice-presidente do Boca Juniors, com uma flâmula de agradecimento pela receptividade do clube argentino, sendo convidado posteriormente para conhecer o Estádio La Bombonera.