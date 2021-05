Próximo rival do Ceará, Bolívar vence e assume vice-liderança do Campeonato Boliviano

Próximo rival do Ceará na Copa Sul-Americana, o Bolívar assumiu a vice-liderança do Campeonato Boliviano. No jogo que antecede a partida com o Vovô, o time venceu o Real Tomayapo por 2 a 0, neste domingo (2), em La Paz.

Os dois gols foram marcados pelo atacante argentino Leonardo Javier Ramos. Os tentos foram realizados em lances pelo lado esquerdo ofensivo, sempre com cruzamentos rasteiros para o centroavante finalizar.

Confira os gols da vitória do Bolívar

A equipe soma agora 13 pontos na competição, a mesma pontuação do The Strongest, mas fica atrás pelo saldo de gols: 10 x 4. Ao todo são seis jogos, com quatro vitórias, um empate e um revés.

O Ceará encara o Bolívar na quarta-feira (5), às 19h15, no estádio Hernando Siles, em La Paz. A dificuldade do confronto é pela altitude de 3.600 metros no local, aspecto que impacta diretamente o desempenho do elenco.

Grupo do Ceará

Legenda: O Ceará está na final da Copa do Nordeste em paralelo com a Copa Sul-Americana Foto: Fabiane de Paula / SVM

Após duas rodadas, o Ceará lidera o Grupo C da Copa Sul-Americana com quatro pontos. A equipe venceu o Jorge Wilstermann na Arena Castelão e empatou com o Arsenal de Sarandí, na Argentina.

Pelo regulamento, apenas um clube da chave se classifica. O Bolívar surge como principal concorrente até o momento pela mesma pontuação acumulada - o saldo de gols define a 1ª posição ao plantel alvinegro.

Com a decisão da Copa do Nordeste contra o Bahia no próximo sábado (8), às 16h, na Arena Castelão, o departamento de futebol montou logística diferente e deve poupar parte dos titulares.

A logística do Ceará na Bolívia:

Sexta-feira (30/04) - Viagem para Salvador [12h30-14h15]

Sábado (01/05) - Bahia x Ceará, às 16h, no Estádio de Pituaçu

Domingo (02/05) - Treino no CT do Vitória, às 09h

Segunda-feira (03/05) - Treino no CT do Vitória, às 08h30, e viagem para Santa Cruz de La Sierra 14h-18h05]

Terça-feira (04/05) - Treino apronto no Estádio Tahuichi, às 16h30

Quarta-feira (05/05) - Viagem para La Paz [11h-12h] e Bolívar x Ceará, às 19h15, no Estádio Hernando Siles

Quinta-feira (06/05) - Viagem para Fortaleza [2h30-7h20]