Fora de casa, Ceará empata com Arsenal de Sarandí pela Copa Sul-Americana

Em sua primeira aparição oficial em solo estrangeiro, o Ceará empatou com o Arsenal de Sarandí, em 0 a 0, no Estádio Julio Humberto Grondona. Com o resultado, a equipe alvinegra segue na liderança provisória do Grupo C da Copa Sul-Americana, com 4 pontos.

A equipe de Guto Ferreira volta a campo neste sábado (1), contra o Bahia, no jogo de ida da final da Copa do Nordeste 2021.

Primeiro tempo

Arsenal de Sarandí e Ceará fizeram uma primeira etapa bastante equilibrada no Estádio Julio Humberto Grondona. Melhor no início do jogo, a equipe argentina chegava com maior frequência ao ataque, principalmente pela desorganização no meio-campo do Vovô.

O duelo, além do equilíbrio, era bastante faltoso. Ainda na primeira etapa, Méndez, pelo lado do Arsenal de Sarandí, e Bruno Pacheco, pelo lado do Ceará, saíram punidos com cartão amarelo pelo árbitro paraguaio José Méndez.

A superioridade alvinegra veio após os 30 minutos da primeira etapa, com Mendoza e Gabriel Dias arriscando de fora da área. O goleiro Medina precisou trabalhar para evitar o gol dos visitantes. No entanto, antes do encerramento, aos 46, Méndez finalizou de cabeça e quase marcou para o Arsenal de Sarandí.

Segundo tempo

A etapa final inicou quente. Logo aos 6 minutos, Lima arriscou de fora da área e quase abriu o marcador para o Vovô.

O duelo seguiu equilibrado, assim como aconteceu na primeira etapa, durante os 15 minutos do 2° tempo. Com uma forte marcação no meio de campo, as equipes travavam um duelo interessante pela recuperação da bola.

Com escapas pelas laterais do campo, o Ceará cresceu na partida e quase chegou ao gol com Lima e Vina. O atacante tentou o arremate colocado, mas ela passou por cima do gol. Já o meia, por sua vez, pegou embaixo da bola mandando acima da meta.

A equipe de Guto Ferreira seguiu pressionando até o final da etapa, mas não conseguiu chegar ao gol.

Próximo adversário

O Ceará volta a campo neste sábado (01) contra o Bahia, pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste 2021. O duelo acontece no Estádio de Pituaçu, em Salvador, às 16h. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de tempo real.