Vina comemora ponto conquistado pelo Ceará fora de casa na Copa Sul-Americana

O Ceará empatou em 0 a 0 com o Arsenal de Sarandí, no Estádio Julio Grondona, na Argentina, chegando a 4 pontos em duas rodadas na Copa Sul-Americana. Embora tenha jogado melhor que o adversário e estado mais perto de vencer pelas chances criadas, o meia Vina comemorou o ponto conquistado.

"O jogo foi difícil, contra uma equipe muito bem treinada que é o Arsenal. O importante é sempre estar pontuando, o jogo foi fora de casa. Buscamos a vitória o tempo todo, o adversário nos impôs dificuldades, mas fizemos um grande jogo aqui. É um ponto para comemorar e continuar em busca da classificação", disse o meia Vina.

Liderança

O Ceará é o líder do Grupo C com 4 pontos e precisa "secar" o Bolívar amanhã contra o Jorge Wilstermann no clássico boliviano às 19h15, em Cochabamba, para permanecer na liderança. Com 3 pontos, o time celeste é o principal adversário do Ceará no Grupo e próximo rival, na próxima quarta-feira, às 19h15, em La Paz.

O meia Vina espera que o Ceará faça um grande jogo lá, lembrando o duelo da Copa do Nordeste que o time fará antes, no dia 1º , seu próximo adversário,

"Vai ser um jogo dificil, na altitude, que será mais um adversário pra gente. Temos que nos preparar bem para jogar lá. Temos a final da Copa do Nordeste".

