Ceará anuncia contratação de Rodriguinho, meia-atacante do Cruzeiro

O Ceará anunciou a contratação do meia-atacante Rodriguinho, do Cruzeiro. O jovem de 22 anos chega ao Vovô por empréstimo até o final de 2025. O jogador já está na capital cearense e é esperado no CT de Porangabuçu nos próximos dias para se juntar com o resto do elenco alvinegro.

Com 22 anos, o atleta atua pelos lados do campo e também como meia. Ambidestro, pode exercer mais de uma função no setor ofensivo e também é forte na bola parada - características que foram mapeadas pelo departamento de futebol para fechar a contratação.

Revelado pelo América-MG, sendo um destaque da Série B de 2024, chegou ao Cruzeiro na atual temporada, com contrato até o fim de 2027. Ao todo, foram apenas oito partidas no ano, perdendo espaço sob o comando do português Leonardo Jardim na Raposa.

Vale ressaltar que o Ceará já anunciou o volante Vinícius Zanocelo e o meia Vina. Além disso, tem negociações com os atacantes Paulo Baya, do Fluminense, e Lautaro Díaz, do Cruzeiro.