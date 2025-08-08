Ceará negocia empréstimos de Lautaro Díaz, do Cruzeiro, e Paulo Baya, do Fluminense

A diretoria do Ceará negocia as contratações dos atacantes Lautaro Díaz, do Cruzeiro, e Paulo Baya, do Fluminense. O Diário do Nordeste apurou que o clube alvinegro tem otimismo nas negociações e busca alinhar os acordos com os atletas através de mecanismo de empréstimo nos próximos dias.

Das operações, Paulo Baya está mais encaminhado. O jogador de 26 anos pertence ao Primavera-SP e foi cedido ao Fluminense. Deste modo, o departamento de futebol alinha com as partes uma compensação financeira com o time paulista para fechar o acordo, que resultaria no fim do vínculo atual com o time carioca. Em 2025, foram 17 partidas, com dois gols e uma assistência. Na carreira, atuou também por Avaí, Brusque-SC, Goiás e Ventforet Kofu, do Japão.

Já Lautaro Díaz tem vínculo com o Cruzeiro até 2028. O argentino foi comprado pelo clube celeste por US$ 3 milhões (aproximadamente R$ 16 milhões na cotação da época) junto ao Independiente Del Valle, do Equador. Por conta disso, a posição inicial era de negociação apenas por venda, mas o Ceará mantém contato com o staff e trabalha para flexibilizar a situação. Na atual temporada, o atleta de 27 anos disputou 17 partidas, com dois gols. Assim, é uma operação que requer mais tempo. O atacante tem passagens também por Estudiantes de Caseros e Villa Dálmine, ambos da Argentina.

Mercado da bola

Até o momento, o Ceará anunciou a contratação do meia Vina, ex-Al Jubail, da Arábia Saudita, e fechou também com o volante Vinicius Zanocelo, emprestado pelo Santos. No planejamento estratégico, o departamento de futebol definiu mais três alvos: dois pontas e um centroavante.

Lautaro Días e Paulo Baya são as alternativas de pontas - antes, o clube tentou a compra do equatoriano Bryan Ramírez, da LDU. Já o novo “camisa 9” ainda é monitorado.