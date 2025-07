Alvo do Ceará, atacante Bryan Ramírez não será negociado pela LDU

O Ceará segue na movimentação para trazer reforços com foco no restante da temporada. O atacante Bryan Ramírez era um dos alvos da equipe. O jogador da LDU, no entanto, não vem. O clube equatoriano quer contar com o jogador e, por isso, a negociação não será realizada. A informação é do ge.

Além do técnico Tiago Nunes querer a permanência do atleta na equipe, os valores oferecidos pelo Alvinegro não agradaram a diretoria do clube equatoriano, o que inviabilizaria a negociação.

O jogador de 24 anos está na LDU desde 2023. Ao todo, por lá, foram 90 partidas disputadas, com sete gols e 16 assistências. Ele também tem passagem por outros times da Colômbia.

O Ceará volta a campo no domingo (27), quando enfrenta o Cruzeiro em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 16h (de Brasília), no Mineirão.