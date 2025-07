CEO do Ceará não descarta retorno de Vina: 'É um atleta sempre em pauta'

O CEO de futebol do Ceará, Haroldo Martins, não descartou o retorno de Vina ao Ceará. Ele e o o executivo de futebol do clube, Lucas Drubscky, concederam entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (24), em Carlos de Alencar Pinto para explicar como está a busca do Ceará por reforços.

Haroldo falou sobre Vina e a possibilidade do retorno do jogador.

De fato, até o momento não houve proposta. Isso já foi dito algumas vezes. O Vina é um atleta sempre em pauta, pelos motivos que já foram falados mil vezes. Todo mundo sabe, não precisa repetir". Haroldo Martins CEO do Ceará

Em seguida, ele afirmou que se o clube sentir a necessidade de contratá-lo e Vina estiver disponível, um acerto pode acontecer.

"Se em algum momento houver o entendimento de que há necessidade do movimento, pode acontecer. Se houver, claro, interesse do atleta, disponibilidade, eu não sei se acerto com algum clube. E se houver um entendimento financeiro. Tem outros fatores, junto a isso não só o financeiro. Pode acontecer".



Vina pelo Ceará

Vina está com 34 anos e está livre no mercado após passagem pelo Al-Jubail, da 2ª divisão do futebol árabe. Ele fez oito gols em 19 partidas.

Pelo Ceará, atuou entre as temporadas 2020 e 2023 pela equipe, jogando 168 partidas, com 46 gols e 31 assistências.

Sua melhor temporada pelo Ceará foi em 2020, quando campeáo da Copa do Nordeste e foi destaque do time na Série A, entrando para a Seleção do Campeonato. Ele recebeu o prêmio de melhor meia da Série A daquele ano pela CBF.