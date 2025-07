Ceará negocia a contratação do atacante Bryan Ramírez, da LDU

O Ceará fez uma proposta oficial pela contratação do atacante equatoriano Bryan Ramí­rez, que atualmente defende a LDU, do Equador. As negociações com o jogador de 24 anos estão em andamento e o time cearense agora aguarda uma resposta da LDU.

A informação foi publicada pelo jornalista Venê Casagrande, que informou que a proposta enviada pelo Ceará é de 2 milhões de dólares (aproximadamente R$ 11 milhões).

O diretor de futebol da LDU, Eduardo Álvarez, confirmou na última quinta-feira (24) que a equipe recebeu duas propostas oficiais pela contratação de Bryan Ramí­rez. A concorrência com o Ceará seria o Léon, clube do futebol mexicano.

Legenda: Bryan Ramírez tem 24 anos e defende a LDU há três temporadas Foto: MARTIN BERNETTI / AFP

O CEO de futebol do Ceará, Haroldo Martins, havia confirmado que existe uma negociação de compra em andamento. A afirmação foi dada na última quinta-feira (24), em entrevista coletiva do departamento de futebol do time alvinegro.

Bryan Ramírez tem 24 anos e defende a LDU há três temporadas, atuando principalmente na ponta direita. Em 2025, o jogador soma 26 partidas, quatro gols e seis assistências, com dez participações diretas em gol na temporada.