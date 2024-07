Cazares pode estrear pelo Paysandu contra o Ceará na Série B do Brasileirão

O meia-atacante Juan Cazares poderá fazer sua estreia pelo Paysandu na partida contra o Ceará, pela Série B do Brasileirão 2024. O confronto entre as duas equipes está marcado para esta sexta-feira (12), às 21h30 de Brasília.

O equatoriano de 32 anos foi apresentado recentemente como o novo reforço do Paysandu e foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tarde desta quinta-feira (11), estando liberado para fazer sua estreia.

Paysandu e Ceará entram em campo nesta sexta-feira (12), às 21h30 de Brasília, no estádio Curuzu, em Belém (PA), pela 15ª rodada da Série B do Brasileirão 2024, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.