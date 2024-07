Ceará acerta detalhes com clube japonês e vai anunciar o atacante Lucas Rian

O Ceará vai anunciar nas próximas horas o atacante Lucas Rian. O jogador já está em Porangabuçu, fez exames na manhã desta quinta-feira (11) e vai assinar contrato. Ele chega por empréstimo até o fim da temporada 2024.

O atleta pertence ao Matsumoto Yamaga, do Japão, que vai arcar com 50% do salário do atacante. Ao fim do empréstimo, o Vovô terá a opção de comprar o atleta, por um valor fixado. Rian tem 24 anos e passagens por três clubes sergipanos (Atlético Gloriense, Lagarto e Confiança), além de ter passado uma temporada no Japão.

Apesar de atuar mais pelo lado esquerdo, o atacante é ambidestro, o que pode facilitar uma adaptação para mudar de lado. Ele também atua como segundo atacante. Na atual temporada tem 6 gols marcados em 20 partidas disputadas.

O Vovô deve trabalhar para regularizar o atleta rapidamente, para que ele esteja à disposição do técnico Léo Condé para o duelo contra o Avaí, na próxima semana. A questão física não deverá ser um problema, visto que Rian vinha disputando a Série C do Brasileiro pelo Confiança-SE.