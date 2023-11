Calebe tem boa atuação em segundo jogo seguido como titular no Fortaleza após lesão; veja números

A sequência do Fortaleza não é nada boa. Nesta quinta, o Tricolor do Pici empatou com o Botafogo em 2 a 2, na Arena Castelão, e chegou ao nono jogo seguido sem saber o que é vencer. Para tentar acabar com a má fase, Vojvoda alterou a equipe nas últimas partidas e promoveu a entrada de Calebe entre os titulares. O meia iniciou as partidas diante de Cruzeiro e Botafogo. Nesta última, deu duas assistências e foi considerado o melhor atleta em campo pelo lado tricolor.

Contra o time carioca, Calebe entrou em campo pela quarta vez após ter se lesionado diante do Bahia, na 28ª rodada da Série A. Antes disso, ele havia atuado em outras três oportunidades (Athletico-PR, Cuiabá, Cruzeiro). Titular contra a equipe mineira e contra o Botafogo, o meia demonstrou um bom futebol e pode ser peça-chave para a recuperação do Leão nesta reta final da temporada de 2024.

VEJA OS NÚMEROS DE CALEBE CONTRA O BOTAFOGO*:

Fortaleza 2 x 2 Botafogo

68 minutos jogados

2 assistências concedidas

24 toques na bola

7 passes certos

4 passes decisivos

3 cruzamentos

2 grandes chances criadas

1 chute no gol

1 chute bloqueado

3 dribles bem sucedidos

5 divididas ganhas

1 falta sofrida

Nota na partida: 8,4

*Os números e estatísticas são da plataforma SofaScore.