Cuiabá x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Neste domingo (12), o Fortaleza enfrenta o Cuiabá, às 18h30, na Arena Pantanal, em jogo válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. As equipes entram em campo sonhando com a parte de cima da tabela e buscam vagas em competições internacionais.

Leão e Dourado estão colados na tabela de classificação. O time mato-grossense é o 10º colocado, com 44 pontos em 33 jogos, enquanto o Tricolor é o 11º, com 43 em 31 jogos.

Nas últimas duas rodadas, o Cuiabá está invicto. O time vem de um empate contra o Santos e uma vitória de goleada sobre o Bahia, ambos fora de casa. Já o Fortaleza não sabe o que é vencer há mais de um mês. No período foram seis partidas, com quatro derrotas e dois empates, incluindo a final da Copa Sul-Americana contra a LDU.

TRANSMISSÃO

O jogo será transmitido pelo Premiere, na TV fechada. Na rádio, a Verdinha também reproduz todos os detalhes da partida com tempo real no Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O CUIABÁ

O Cuiabá vive um grande momento dentro da Série A. Os 44 pontos conquistados até o momento fazem o time deixar de se preocupar com o rebaixamento e passar a sonhar com uma vaga na Sul-Americana. A campanha do Dourado, que pode ser vista até como surpreendente, já é melhor do que a de times tradicionais como Internacional, Corinthians, Santos, Vasco e Cruzeiro.

O ano de 2023 já está marcado para a equipe por quebra de recordes na primeira divisão do futebol brasileiro. Desde que começou a disputar a competição, o time realizou o seu melhor primeiro turno na atual temporada, conquistou mais vitórias em uma única edição até o momento, tem a terceira melhor campanha como visitante do atual campeonato e maior média de público como mandante.

Restando cinco jogos para o fim da competição, o Cuiabá precisa de quatro pontos para alcançar a sua maior pontuação desde que começou a disputar o Brasileirão. A expectativa é que o clube possa retornar à Copa Sul-Americana. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cuiabá Esporte Clube (@cuiabaec) Apesar de ser um dos melhores visitantes, o Dourado tem uma campanha de zona de rebaixamento quando joga em casa. A equipe venceu apenas quatro das 16 partidas que fez na Arena Pantanal. Além disso, foram seis empates e seis derrotas. O último resultado positivo aconteceu em setembro contra o time reserva do Fluminense. Para enfrentar o Leão, o técnico António Oliveira não poderá contar com o lateral-esquerdo Rikelme, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e nem com o volante Ronald, por questões de contrato, já que o atleta pertence ao Fortaleza e está emprestado ao time cuiabano. No entanto, o treinador português tem o retorno do volante Fernando Sobral, velho conhecido do futebol cearense, que deve ser utilizado no lugar de Ronald. Para a vaga na lateral esquerda o escolhido deve ser PK. No comando do ataque, o artilheiro Deyverson promete dar trabalho ao Leão. No jogo do primeiro turno, na Arena Castelão, ele foi o responsável pelo gol que decretou o resultado positivo para o seu time.

COMO CHEGA O FORTALEZA

Há seis jogos e mais de um mês sem saber o que é vencer na temporada, o Fortaleza passa por um momento instável na Série A do Brasileirão. O Leão quer voltar a vencer para seguir sonhando com a Taça Libertadores da América de 2024.

Para isso, o treinador Juan Pablo Vojvoda vai contar com o retorno do atacante Imanol Machuca, que cumpriu suspensão automática pelo terceiro amarelo no empate contra o Athletico-PR. O argentino deve ganhar a vaga de Guilherme e ser titular no ataque leonino. A mudança deve ocorrer pensando em minimizar o desgaste do elenco.

Além dele, o volante Caio Alexandre, que começou no banco na última partida, e o meia Pochettino devem retornar ao 11 inicial do Fortaleza.

O Leão foi direto de Curitiba para Cuiabá, onde finalizou a preparação com uma atividade no Estádio Dito Souza na tarde de ontem. Ao todo, foram três treinamentos para a partida deste domingo.

Vale lembrar que o Tricolor do Pici tem dois jogos a menos que a maioria dos concorrentes na elite nacional.

PALPITES

inter@

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter, Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e PK; Raniele, Fernando Sobral e Denilson (Filipe Augusto); Jonathan Cafú, Clayson e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre, Pochettino; Marinho, Machuca (Guilherme) e Lucero.. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CUIABÁ x FORTALEZA | FICHA TÉCNICA

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá

Data: 12/11/2023

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Transmissão: Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistente 1: Alex dos Santos (SC)

Assistente 2: Luis Carlos de França Costa (RN)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro - VAR-FIFA (RN)